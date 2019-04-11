Son Dakika Haberleri: Bm: Libya'nın Başkentindeki Çatışmada 56 Kişi Öldü

Bm: Libya'nın Başkentindeki Çatışmada 56 Kişi Öldü

24 dakika önce

Birleşmiş Milletler, Doğu Libya Kuvvetleri ile Başkent Trablus'a sadık kuvvetler arasındaki çatışmalarda 56 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bm: Libya'nın Başkentindeki Çatışmada 56 Kişi Öldü, System.String[]
Birleşmiş Milletler, Doğu Libya Kuvvetleri ile Başkent Trablus'a sadık kuvvetler arasındaki çatışmalarda 56 kişinin öldüğünü açıkladı.

BM Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ölenlerin arasında iki doktorla bir ambulans sürücüsünün de bulunduğunu kaydetti. WHO ölenlerin sivil mi yoksa asker mi olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.

Emekli General Halif Haftar'a bağlı Libya Milli Ordu güçleri bu sabah başkent Trablus'un 11 kilometre güneyinde mevzi aldı. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:04 Kaynak: İHA
Trablus, Libya, Birleşmiş Milletler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu! 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı PKK'lı Terörist: Örgütte 14- 15 Yaşındaki Çocuklar Ölüme İtiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm: Libya'nın Başkentindeki Çatışmada 56 Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]