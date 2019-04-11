Bm: Libya'nın Başkentindeki Çatışmada 56 Kişi Öldü

Birleşmiş Milletler, Doğu Libya Kuvvetleri ile Başkent Trablus'a sadık kuvvetler arasındaki çatışmalarda 56 kişinin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Doğu Libya Kuvvetleri ile Başkent Trablus'a sadık kuvvetler arasındaki çatışmalarda 56 kişinin öldüğünü açıkladı.



BM Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ölenlerin arasında iki doktorla bir ambulans sürücüsünün de bulunduğunu kaydetti. WHO ölenlerin sivil mi yoksa asker mi olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.



Emekli General Halif Haftar'a bağlı Libya Milli Ordu güçleri bu sabah başkent Trablus'un 11 kilometre güneyinde mevzi aldı. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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