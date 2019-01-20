Son Dakika Haberleri: Bm, Libya'nın Güneyinde Silahlı Güçlerin Toplanmasından Endişeli

Bm, Libya'nın Güneyinde Silahlı Güçlerin Toplanmasından Endişeli

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, silahlı grupların ülkenin güneyinde toplandığı yönünde gelen haberlerden endişe duyduğunu belirtti.

Bm, Libya'nın Güneyinde Silahlı Güçlerin Toplanmasından Endişeli, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, silahlı grupların ülkenin güneyinde toplandığı yönünde gelen haberlerden endişe duyduğunu belirtti.

Temsilciliğin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberler sebebiyle çatışma çıkmasından kaygı duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Özel Temsilcisi Gassan Selame de güneydeki tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Selame, "Geçen hafta ilk ziyaretimi Sebha'ya yaptım ve farklı kesimlerin yer aldığı güney sakinlerinin daha iyi bir gelecek için aralarını açan sorunları çözme konusunda samimi niyetler taşıdığını hissettim." ifadelerini kullandı.

General Halife Hafter'e bağlı güçler 15 Ocak'ta, "Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyine operasyon başlattıklarını" duyurmuştu.

Söz konusu güçler, 13 Ocak'ta da askeri operasyona hazırlık için Sebha kenti yakınlarındaki Temenhint Hava Üssü'nde konuşlanmıştı.

Hafter'e yakın El-Hades kanalında yer alan haberde, söz konusu güçlerin, sınır bölgelerindeki yasa dışı unsurlar ve terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon için güneye yöneldiği kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Söz, Libya, Birleşmiş Milletler, Dünya
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