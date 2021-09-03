BM, Libya ordusundaki askeri birliklerden çatışmalara son vermelerini istedi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'taki askeri birlikler arasındaki çatışmalarla ilgili endişelerini bildirerek, çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

UNSMIL, "Libya ordusuna bağlı iki askeri birlik arasında Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde yaşanan silahlı çatışmalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "UNSMIL, başkentin yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Selahaddin bölgesinde, rastgele ateş açılması da dahil olmak üzere silahlı çatışmaların devam etmesiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Düşmanlıkların derhal durdurulması ve tüm tarafların azami itidal uygulaması" gerektiği vurgulanan açıklamada, Libya makamlarına, "sivillerin korunması ve askeri birimler üzerinde kontrol sağlanması için sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Başkanlık Konseyinden uyarı

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi, Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı sıfatıyla, askeri birlikleri çatışmalara derhal son vermeye çağırdı.

Konsey, Trablus'ta görev yapan kuvvetlere kışlalarına dönmelerini emrettiği yazılı açıklamasında, Genelkurmay Başkanı'na, bu kuvvetlerin komutanlarına karşı acil önlem uygulama, Askeri Savcılığa da sorumluları soruşturarak haklarında gerekli yasal tedbirleri alma talimatı verdi.

Yerel kaynaklara göre, başkent Trablus'ta Libya ordusuna bağlı etkili askeri birliklerden İstikrarı Destekleme Birimi ve 444 Tugayı arasında son günlerde bazı anlaşmazlıklar yaşandı ve bu da silahlı çatışmalara dönüştü.