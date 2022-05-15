BM, Libya Ortak Komitesi'nin toplantılarının 28 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı - Son Dakika
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BM, Libya Ortak Komitesi'nin toplantılarının 28 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı

15.05.2022 22:49
BM, Libya Ortak Komitesi'nin toplantılarının 28 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi'nin, Kahire'de yapılan Libya Ortak Komitesi toplantılarının 28 Mayıs'a kadar süreceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi'nin, Kahire'de yapılan Libya Ortak Komitesi toplantılarının 28 Mayıs'a kadar süreceğini bildirdi.

Toplantıların başlamasına dair Twitter hesabından yazılı bir açıklamada bulunan Williams, Komitenin çalışmalara 13 Nisan'da başladığını ve 45 gün içerisinde çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirterek, 28 Mayıs'ı çalışmaların tamamlanma tarihi olarak gösterdi.

Libyalıların anayasal bir temelde seçim yapmak için can attığını vurgulayan Williams, "Zaman hızla tükeniyor. Burada buluşma nedenini hatırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Özel Temsilci Williams, 4 Mart'ta ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Williams, Libya'da seçimlerin yapılması için anayasal bir temel oluşturmakla görevli Libya Ortak Komitesi toplantılarının yeniden başlama tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler, Libya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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