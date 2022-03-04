BM Libya Özel Danışmanı Williams, seçimler için anayasal kural belirleme komitesi kurulmasını istedi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne ülkeyi seçimlere götürecek anayasal kural belirleme komitesi oluşturmak üzere altışar temsilci seçme çağrısında bulundu.

Williams, TM ve Devlet Yüksek Konseyi'ne gönderdiği mesajda, altışar temsilcinin aday gösterilmesini ve rızaya dayalı bir anayasal kural oluşturmak için ortak bir komite kurulmasını istediğini belirtti.

Bu anayasal kuralın ülkeyi, kararlaştırılmasının ardından geçen aralık ayında gerçekleştirilemeyen seçimlere götürmesi gerektiğini ifade eden Williams, "Ortak komitenin 15 Mart'ta BM himayesinde iki hafta boyunca bir araya gelmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Williams, çağrısına iki taraftan da hızlı bir yanıt beklediğine işaret ederek, Libya krizinin çözümünün, Libyalıların ülkenin birliğini ve istikrarını korumak için uzlaşıya dayalı bir yol üzerinde anlaşmalarına bağlı olduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.