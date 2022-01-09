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BM Libya Özel Danışmanı Williams'tan ordu güçlerinin tek çatı altında birleşmesine destek - Son Dakika

BM Libya Özel Danışmanı Williams'tan ordu güçlerinin tek çatı altında birleşmesine destek

09.01.2022 22:03
BM Libya Özel Danışmanı Williams'tan ordu güçlerinin tek çatı altında birleşmesine destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, ülkedeki ordu güçlerinin tek çatı altında birleşmesine destek verdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, ülkedeki ordu güçlerinin tek çatı altında birleşmesine destek verdiğini bildirdi.

Williams, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Halife Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık en-Nazuri'nin Sirte'de gerçekleştirdiği görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Williams açıklamasında, BM'nin Libya'da ordu güçlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi için sarf edilen tüm çabaları desteklediğini kaydetti.

Libya merkezli yerel bir haber portalına göre, Haddad ile Nazuri arasındaki görüşmede, askeri kurumların birleştirilmesinin yanı sıra yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması ve ekonomik darboğaz ele alındı.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Nazuri, ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesi girişimleri kapsamında 11 Aralık'ta da Sirte'de bir araya gelmişti.

Libya'da çift başlı bir yapı arz eden ordu güçlerinin iki kanadı arasında bir ay içinde ikinci görüşme gerçekleşmiş oldu.

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Birleşmiş Milletler, Genel Kurmay, Sirte, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Libya Özel Danışmanı Williams'tan ordu güçlerinin tek çatı altında birleşmesine destek - Son Dakika
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