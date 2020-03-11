"BM Libya Özel Temsilciliği" görevi için Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra düşünülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'BM Libya Özel Temsilciliği' görevi için Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra düşünülüyor - Son Dakika

"BM Libya Özel Temsilciliği" görevi için Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra düşünülüyor

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin istifasının ardından bu görev için Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra'nın düşünüldüğü öğrenildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin istifasının ardından bu görev için Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra'nın düşünüldüğü öğrenildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Özel Temsilciliği görevine eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'yı önerdi.

Guterres'in, Lamamra'nın ismini BM Güvenlik Konseyine gönderdiği bilgisini paylaşan Avrupalı bir diplomat, Konsey üyesi ülkelerin birçoğunun bu ismi desteklediğini kaydetti.

Atamanın gerçekleşmesi için 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin söz konusu isim üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Selame, sağlık nedenleri yüzünden istifa etmişti

Gassan Selame, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık nedenleri yüzünden bu görevden istifa ettiğini açıklayarak, "Sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim." ifadesini kullanmıştı.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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