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BM Libya Özel Temsilcisi, Batılı ülkeleri Libya Diyalog Forumu üyelerine uzlaşı için baskı yapmaya çağırdı - Son Dakika

BM Libya Özel Temsilcisi, Batılı ülkeleri Libya Diyalog Forumu üyelerine uzlaşı için baskı yapmaya çağırdı

30.06.2021 12:13
BM Libya Özel Temsilcisi, Batılı ülkeleri Libya Diyalog Forumu üyelerine uzlaşı için baskı yapmaya çağırdı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'ya çağrı yaparak, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeline ilişkin görüşmelerinde uzlaşıya varmalarını sağlamaları için baskı uygulamalarını istedi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'ya çağrı yaparak, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeline ilişkin görüşmelerinde uzlaşıya varmalarını sağlamaları için baskı uygulamalarını istedi.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Jan Kubis, batılı 5 ülkenin yanı sıra Rusya ve Fas ile LSDF'nin seyri hakkında görüşmelerde bulundu.

Bu ülkelerle LSDF'de şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi ele alan Kubis, İkinci Berlin Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2570 sayılı kararı ile uyumlu olarak, mümkün olan en kısa sürede üzerinde anlaşmaya varılmış bir anayasal temele sahip olma ihtiyacını ifade etti.

Uluslararası ortakların LSDF üyelerini seçimler için anayasal temeli hızla oluşturmaya çağırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası ortaklar, tüm ilgili Libyalı aktörleri, özellikle de İsviçre'de toplanan LSDF üyelerini, seçim için anayasal temele ilişkin uzlaşıya dayalı bir teklif geliştirerek 24 Aralık'taki ulusal seçimlerin yapılmasını sağlama taahhütlerinde ilerleme kaydetmeye teşvik etti."

Açıklamada, seçimlerin yapılmasına yönelik desteklerini yineledikleri belirtilen uluslararası ortakların, "sahil yolunun açılması, paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin gecikmeksizin (Libya'dan) ayrılması da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını" istediği kaydedildi.

UNSMIL tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısını görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'de toplandı.

Üyelerin, hukuki altyapıya ilişkin çeşitli önerilerde bulunduğu ilk iki günkü oturumlarda uzlaşı sağlanamazken, üyeler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. İsviçre'deki toplantının 1 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan LSDF'nin Tunus'ta Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi, Batılı ülkeleri Libya Diyalog Forumu üyelerine uzlaşı için baskı yapmaya çağırdı - Son Dakika


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