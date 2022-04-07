BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi - Son Dakika
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BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi

07.04.2022 14:22
BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetinin veya ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa hükümetinin tanınması konusunda bir pozisyon almadıklarını ve her...

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetinin veya ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa hükümetinin tanınması konusunda bir pozisyon almadıklarını ve her iki tarafla da iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Trablus merkezli "February" televizyonunun haberine göre Williams, Libyalıların artık savaş istemediklerini ve BM'nin en önemli görevinin Libyalı taraflar arasında ara buluculuk olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında ortak bir komite oluşturulması için çabaladıklarını belirten Williams, "Libyalılar seçim için bir tarih belirlemek zorunda. Bu tarih haziran olabilir, başka bir tarih de olabilir." dedi.

Williams ayrıca Libya'daki petrol gelirlerinin şeffaf ve hesap verilebilir bir seviyeye çıkarılmasının ülke için çok önemli olduğunu vurguladı.

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Birleşmiş Milletler, Temsilciler Meclisi, Togo Cumhuriyeti, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi - Son Dakika


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