BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti - Son Dakika
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BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti

13 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı.

Selame, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki buçuk yıl boyunca Libyalı tarafları bir araya getirmeye, dış müdahaleleri engellemeye ve ülkenin birliğini korumaya çalıştığını belirtti.

Selame, "Ancak sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim." ifadesini kullandı.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Twitter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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