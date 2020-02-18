BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya... - Son Dakika

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BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya...
7 saat önce
BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:10 Kaynak: AA
BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi
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