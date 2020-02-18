BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya... - Son Dakika

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya...

7 saat önce

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya..., System.String[]

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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