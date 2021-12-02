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BM Libya Özel Temsilcisi'nden "ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım" uyarısı - Son Dakika

BM Libya Özel Temsilcisi'nden "ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım" uyarısı

02.12.2021 19:42
BM Libya Özel Temsilcisi'nden "ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

BM Libya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kubis, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh ile bir araya geldi.

Görüşmede, seçim sürecine yönelik zorluklar, yargı makamları ve başkanlık seçimlerine aday isimlere yönelik muhtemel tehditler ele alındı.

Libyalıları demokratik hakları olan seçimlerden yoksun bırakacak her türlü girişimin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Kubis, "Ayrıca Libya'da siyasi sürece ve seçimlere engel çıkaranlar hakkında da ülkenin yasaları ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda işlem başlatılmalıdır." dedi.

BM ve uluslararası ortaklarının, Libya'da şeffaf ve sağlıklı bir seçim sürecinin yürütülmesi için Yüksek Seçim Komisyonuna güçlü desteklerini teyit eden Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Libya, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçim sürecine yönelik son günlerde birtakım güvenlik sorunlarına sahne oluyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden bir grubun, 25 Kasım'da Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı avukatı tarafından sunulacak temyiz başvurusunu engellemek için Sebhe Mahkemesine baskın düzenlediği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi'nden 'ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım' uyarısı - Son Dakika


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