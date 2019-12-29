BM Libya Özel Temsilcisi Salame'den darbeci Hafter'e kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi Salame'den darbeci Hafter'e kınama - Son Dakika

BM Libya Özel Temsilcisi Salame'den darbeci Hafter'e kınama

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'da darbeci general Halife Hafter güçlerinin sivillere yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

BM Libya Özel Temsilcisi Salame'den darbeci Hafter'e kınama, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'da darbeci general Halife Hafter güçlerinin sivillere yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, Salame, ülkenin batısında Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki Zaviye, Tacura ve Ebu Salim bölgeleri de dahil sivil yerleşimlere yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Söz konusu bölgelere "yinelenen hava saldırılarını şiddetle" kınayan Salame, sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sadece uluslararası hukuk ciddi şekilde ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda Libya'daki sosyal birliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

"Bu (saldırılar) asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Saleme, darbeci general Hafter'in ismini vererek hava saldırılarını örneklerle açıkladı.

Salame, Zaviye'de yüzlerce göçmenin tutulduğu El Nasır Göçmenler Merkezi yakınında bulunan Uygulamalı Mühendislik Enstitüsü'ne dün hava saldırısı yapıldığını hatırlattı.

Libya'da sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Salame, şunları kaydetti:

"26 Aralık'ta Zaviye'de General Hafter güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında 2 sivil öldürüldü, 8 sivil yaralandı, kamusal ve kişisel mülkler de harap edildi. 27 Aralık'ta Ebu Salim'e yapılan saldırıda bir sivil öldü, ikisi çocuk 6 sivil yaralandı. Ayrıca 24 Aralık'ta Tacura'ya yapılan hava saldırıları siviller arasında bir dizi zayiatla sonuçlandı."

2019'da en az 284 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan, UNSMIL ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin rakamlarına göre, 2019'da Libya'daki silahlı çatışma nedeniyle en az 284 sivil öldü, ve 363 sivil yaralandı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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