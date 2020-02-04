BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti, Hafter'i eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti, Hafter'i eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti, Hafter'i eleştirdi Açıklaması

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrılarına teşekkür ederek, "Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu.

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti, Hafter'i eleştirdi Açıklaması, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrılarına teşekkür ederek, "Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu. Fakat, Hafter tarafında bu konuda isteksizlik vardı. Bu bir gerçek" dedi.

Salame, dün öğleden sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında Salame, 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisini paylaştı.

Salame, Libya'daki her iki tarafın "askeri alanda ilk kez üst düzey bir toplantıda bir araya" gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cenevre'deki toplantıların bu aşamada perşembe gününe kadar süreceği bilgisini paylaşan Salame, Libya'daki "iki askeri fraksiyonun" kalıcı bir ateşkesi sağlamak için "içten bir irade" ortaya koyduğunu söyledi.

Salame, "Her iki taraf da Cenevre'ye geldi ve çatışmazlığın daha sağlam, daha az ihlal edilen ve ayrıca kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi için dün bir dizi husustan oluşan gündemimizi görüşmeye başladık." dedi.

"Tam teşekküllü ateşkes"

Libyalı tarafların mevcut çatışmazlığın "tam teşekküllü ateşkese" dönüştürülmesi konusunun müzakere edilmesi için Cenevre'de fikir birliğine vardığını açıklayan Salame, ayrı ayrı görüştüğü tarafların "yüz yüze" de görüşmesi konusunda anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti.

Salame, Libya ekonomisine ilişkin toplantının 9 Şubat tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşeceğini, bunun ardından siyasi sürece ilişkin Cenevre'de görüşmeler yapılabileceği bilgisini paylaştı.

Hafter'in ateşkes ihlallerine vurgu

Hafter'in ateşkes ihlallerine ilişkin bir soru üzerine ise Salame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısında bulunmasından dolayı her iki ülkeye şükranlarını iletti.

Söz konusu çağrının Libya'daki her iki tarafça da "açıkça" kabul edildiğini anlatan Salame, buna rağmen sahada ihlaller gözlemlediklerine vurgu yaptı.

Salame, "Çatışmaların durdurulması çağrısının uygulanmasını istiyoruz. Bizce bu çok olumlu bir gelişmeydi. Bu iki ülkeye bu konudaki başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın bu girişiminin ardından Hafter'in tutumunu eleştiren Salame, "Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim oldu. Fakat, Hafter tarafında bu konuda isteksizlik vardı. Bu bir gerçek" değerlendirmesinde bulundu.

Salame, Cenevre'deki görüşmelerin, tarafların kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varması için kendi pozisyon ve şartlarını ortaya koymaları açısından bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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