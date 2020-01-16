BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Berlin Zirvesi'nden umutlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Berlin Zirvesi'nden umutlu - Son Dakika

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Berlin Zirvesi'nden umutlu

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 19 Ocak'ta düzenlenecek Berlin Zirvesi'nde, Libya'da nihai ateşkes sağlanacağından umutlu olduğunu belirtti.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Berlin Zirvesi'nden umutlu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 19 Ocak'ta düzenlenecek Berlin Zirvesi'nde, Libya'da nihai ateşkes sağlanacağından umutlu olduğunu belirtti.

BM Libya Destek Misyonu'nun Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams, başkent Trablus'un güneyindeki Bin Aşur bölgesinde iç göçmenler için oluşturulan barınma merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Selame ve Williams Trablus'taki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan iç göçmenlerin sorunlarını dinledi.

Selame ziyaret sırasında, Berlin Zirvesi'nin Libya'da nihai ateşkese varılması konusunda başarılı olacağından umutlu olduğunu vurguladı.

Almanya, Libya krizinde siyasi çözüme varılması için uluslararası bir konferans düzenlemeye çalışıyor. Bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı resmi olarak toplantıya katılmaya davet etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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