BM Libya Özel Temsilcisi, Sirte-Misrata yolunun açılması önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Sirte ile Misrata arasındaki yolun açılmasının önündeki tüm engellerin acilen kaldırılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Kubis, Sirte'deki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile ateşkes anlaşmasının uygulanması ve acil güvenlik meseleleri konularını görüştü.

Kubis görüşmede, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun geç açılması konusunda duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bu konudaki tüm engellerin acilen kaldırılması gereğine işaret etti.

Açıklamada, Libya'nın istikrar ve güvenliği için paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesinin daha fazla gecikmeden başlaması gerektiği aktarıldı.

BM himayesinde oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Komite, Kasım 2020'de ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını kararlaştırmış, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi kararı alınmıştı.