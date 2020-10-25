BM, Libya Siyasi Diyalog Forumu'na 75 Libyalıyı davet etti
25.10.2020 17:25
Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Stephanie Williams, "Libya toplumunun çeşitli kesimlerinden oluşan 75 kişiye diyalog toplantılarına katılma daveti gönderdik" açıklaması yaptı.
Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Stephanie Williams, "Libya toplumunun çeşitli kesimlerinden oluşan 75 kişiye diyalog toplantılarına katılma daveti gönderdik" açıklaması yaptı.
Genel Sekreter Vekili ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Stephanie Williams, ilk sanal toplantısını gerçekleştirecek olan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 26 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.Birleşmiş Milletler yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler kuruluş tüzüğünün yürürlüğe girmesinin yetmiş beşinci yıldönümünü kutlarken, UNSMIL Pazartesi günü kapsayıcı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LPDF) ilk sanal toplantısında, 75 Libyalı katılımcıyı ağırlayacak" ifadelerini kullandı.
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