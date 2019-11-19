Son Dakika Haberleri: Bm libya temsilcisi dış yatırımın durdurulmasının libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini söyledi.
Son Dakika Güncel Bm libya temsilcisi dış yatırımın durdurulmasının libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini söyledi. - Son Dakika

Bm libya temsilcisi dış yatırımın durdurulmasının libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini söyledi.

6 saat önce

BM Libya Temsilcisi dış yatırımın durdurulmasının Libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini söylediABD (DHA) ?

BM Libya Temsilcisi dış yatırımın durdurulmasının Libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini söyledi

ABD (DHA) ? Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilcisi Ghassan Salame, ülkeye yönelik dış yatırımın ulusal yatırımı aştığı uyarısı yaparak, dış müdahalenin durdurulmasının Libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısına telekonferans yöntemi ile katılan Salame, 'Libya'da yedi buçuk haftadır devam eden çatışmalar ve Tripoli çevresindeki tehlikeli eylemlerin artmasıyla, birçok hayatı kurtaracak barışçıl bir çözüme ulaşmak için kendimizi bir kez daha zamana karşı yarışırken bulduk. Gelecek haftaların kritik olduğunu söylemek belki klişe olacak, ama bu Libya için doğru bir söylem. Çatışma risklerine yönelik dış yatırım, ulusal yatırımı aşmış durumda ve bu da Libya'nın kontrolünün Libyalıların elinden alınıp yabancılara verilmesi anlamına geliyor. Bir kez davet edildiğinde, dış yatırım eve yerleşip kontrolü ele alan bir misafire benzetilebilir dedi. Taraflar arasında anlaşma sağlayacak taslağın belirlentiğini ifade eden, Ghassan Salame, uluslararası topluluğun çatışmaların sonlanması ve taraflar arasında görüşmelerin devam etmesi için bir araya gelmesi ihtiyacı olduğunu söyledi.

Libya Dışişleri Bakanı Mohammed Sayala ise, Bu durum sizin de bildiğiniz üzere bu konseyde Libya üzerindeki anlaşmazlıkların bir sonucu. Konsey üyeleri, ülkemdeki hangi suçların ve zulümlerin durdurulabileceği üzerine bir anlaşma oluşturmak için birlikte çalışmalı ve modern bir ülke oluşturmak isteyen Libyalıların önüne geçenleri durdurmak için birleşik bir strateji oluşturmalı? diye konuştu.

Bm libya temsilcisi dış yatırımın durdurulmasının libya'da yeniden barışı sağlayabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Libya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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