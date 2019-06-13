Son Dakika Haberleri: BM Libya Temsilcisi Selame sel bölgesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

BM Libya Temsilcisi Selame sel bölgesini ziyaret etti

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sebebiyle "afet bölgesi" ilan edilen Gat şehrini ziyaret etti.

BM Libya Temsilcisi Selame sel bölgesini ziyaret etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sebebiyle "afet bölgesi" ilan edilen Gat şehrini ziyaret etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gat Havalimanı'ndan şehre giriş yapan Selame, Belediye Başkanı Bezmani Salih ve Kriz Komitesi Başkanı Huseyin el-Kevni ile bir araya geldi.
Selame, yerel yetkililerden selin yol açtığı su baskınları sonrası oluşan insani ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.
Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, 4 Haziran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sebebiyle ülkenin güneyindeki Gat şehrini "afet bölgesi" ilan etmişti.
Kentte sel ve su baskınları nedeniyle birçok ev çökmüş, yollar kapanmış ve çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:33 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: 32 ilde sağanak yağış etkili olacak Köylüler, köyü ikiye bölen nehrin diğer yakasına sandallarla ulaşım sağlıyor Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:47:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Libya Temsilcisi Selame sel bölgesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]