BM, Libya Ulusal Petrol Kurumunun politika konusu yapılmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, Libya Ulusal Petrol Kurumunun politika konusu yapılmaması çağrısında bulundu

14.07.2022 21:04
BM, Libya Ulusal Petrol Kurumunun politika konusu yapılmaması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki tarafları Libya Ulusal Petrol Kurumunu siyaset malzemesi yapmamaları konusunda uyardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki tarafları Libya Ulusal Petrol Kurumunu siyaset malzemesi yapmamaları konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Libya'daki petrol tüm Libyalılarındır ve siyasi puan kazanmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle tarafların kışkırtıcı söylemlerden uzak durmasını istiyoruz ki Libya istikrar ve güvenle yolunda yürüyebilsin." dedi.

Genel Sekreterin Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın bu konuda ilgili taraflarla temas halinde olduğunu belirten Sözcü Yardımcısı, "Libya'da Libya Petrol Şirketi de dahil olmak üzere birleşik, bağımsız ve istikrarlı kurumların var olması önemlidir ve onlarla bu konuda bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Haq, BM'nin, Libya Ulusal Petrol Kurumunun birlik ve bağımsızlığını desteklediğini, tarafların bu petrol kurumunu siyasallaştırmadan tek taraflı adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumunu 2015 yılından bu yana yöneten Mustafa Sanallah, Petrol ve Gaz Bakanlığının yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlanıyordu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin, 12 Temmuz Salı günü, Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiği bildirilmişti.

Sanallah, bugün erken saatlerde, görevinden alındığını belirten Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) kararına, birliğin görev süresinin dolduğunu savunarak, uymayacağını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Siyaset, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Libya Ulusal Petrol Kurumunun politika konusu yapılmaması çağrısında bulundu - Son Dakika

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