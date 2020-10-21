BM: Libyalı taraflar, kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı - Son Dakika

BM: Libyalı taraflar, kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı

21.10.2020 12:45
BM: Libyalı taraflar, kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının 4.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının 4. turunda, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Williams, BM Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıların ilk iki gününde, tarafların "vatanseverlik, profesyonellik, Libya'nın birliğini koruma ve ülkenin egemenliğini savunma ısrarı" konusunda bağlılığını dile getirdiğini aktaran Williams, "Her iki tarafın, Libya halkının yaşamını ve refahını doğrudan etkileyen birkaç önemli konuda anlaşmaya vardığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerine (LNA) övgüde bulunan Williams, tarafların vardığı anlaşmalara ilişkin şunları kaydetti:

"5+5, Libya'nın tüm bölgelerini ve şehirlerini birbirine bağlayan kara yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, bölgenin idari başkenti Sebha başta olmak üzere Libya genelinde hava yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, nefret söylemi kullanımını durdurmak için medyadaki kışkırtıcı ve durumu tırmandırıcı söyleme son verilmesi gerektiği konusunda anlaştı. İki taraf, cephe hattındaki mevcut sükuneti desteklemek, sürdürmek ve herhangi bir askeri tırmanıştan kaçınma konusunda anlaştı."

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetti.

Tarafların, tutukluların mübadelesine yönelik yürütülen çabaları desteklemeyi de kabul ettiğini bildiren Williams, başkent Trablus ile Bingazi arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını belirtti.

Williams, Cenevre'deki toplantılarda petrol üretiminin tam olarak yeniden başlatılması, petrol akışının artması ve devam etmesi konusunda da tarafların Libya Ulusal Petrol Kurumunca atanacak bir temsilciyle doğrudan çalışılması hususunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

"Toplu mezarlardan dehşete düştüm"

AA muhabirinin, Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin sorumluların hesap vermesi konusunda ne düşündüğünü sorması üzerine Williams, "Elbette hepimiz Libya'da toplu mezarların bulunmasından dehşete düştük." ifadesini kullandı.

"Hesap verebilirlik, herhangi kapsamlı bir çözümün merkezinde." diyen Williams, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Libya'daki insan hakları ihlallerini araştıracak 3 kişilik Libya Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu oluşturduğunu anımsattı.

Williams, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) toplu mezarlara ilişkin Libya'da incelemeler yaptığını belirterek "Hesap verebilirlik olmadan barış olmayacak." ifadesini kullandı.

4. tur görüşmeler, 24 Ekim'e kadar devam edecek

Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının 3. turu, haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

4. tur görüşmeleri, 24 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

"Libya" konulu siyasi müzakerelerin ise 9 Kasım'da Tunus'ta başlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Williams, Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Libyalı taraflar, kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı - Son Dakika

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