BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı - Son Dakika

BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı

21.10.2020 14:08

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Williams, BM Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıların ilk iki gününde, tarafların "vatanseverlik, profesyonellik ve Libya'nın birliğini koruma ve ülkenin egemenliğini savunma ısrarı" konusunda bağlılığını dile getirdiğini aktaran Williams, "Her iki tarafın tarafın, Libya halkının yaşamını ve refahını doğrudan etkileyen birkaç önemli konuda anlaşmaya vardığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerine (LNA) övgüde bulunan Williams, tarafların vardığı anlaşmalara ilişkin şunları kaydetti:

"5+5, Libya'nın tüm bölgelerini ve şehirlerini birbirine bağlayan kara yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, bölgenin idari başkenti Sebha başta olmak üzere Libya genelinde hava yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, nefret söylemi kullanımını durdurmak için kışkırtıcı ve tırmanan medya retoriğine son verilmesi gerektiği konusunda anlaştı. İki taraf, cephe hattındaki mevcut sükuneti desteklemek ve sürdürmek ve herhangi bir askeri tırmanıştan kaçınma konusunda anlaştı."

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetti.

Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim Cumartesi'ne kadar devam edecek.

BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı
BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı
BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı
BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı

Birleşmiş Milletler, Williams, Ateşkes, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaştı - Son Dakika

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