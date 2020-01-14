BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek... - Son Dakika

BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek...

7 saat önce

BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek..., System.String[]

BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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