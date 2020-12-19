BM: Lübnan'daki her 10 Suriyeli mülteci aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor - Son Dakika

BM: Lübnan'daki her 10 Suriyeli mülteci aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor

19.12.2020 02:29
BM: Lübnan'daki her 10 Suriyeli mülteci aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), bir yıldan beri hızlanan ekonomik çöküş sonucu Lübnan'da yaşayan Suriyeli her 10 mülteci aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), bir yıldan beri hızlanan ekonomik çöküş sonucu Lübnan'da yaşayan Suriyeli her 10 mülteci aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını bildirdi.

BM Mülteci Ajansı (BMMYK), Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Lübnan'daki mevcut ekonomik kriz ve Suriyeli mültecilere ilişkin yapılan araştırma, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Lübnan'da, daralan ekonominin yanı sıra büyüyen enflasyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına ek olarak Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere ülkede yaşayan zayıf kesimleri uçuruma sürüklediğine işaret edilen araştırmada, "Lübnan'da aşırı fakirlik sınırının altında yaşayan Suriyeli ailelerin oranı, 2020 yılında yüzde 89'a ulaştı. Bu oran 2019'da yüzde 55'de idi." denildi.

Söz konusu oranı oluşturan Suriyeli mülteci ailelerin, aylık 308 bin Lübnan lirasıyla geçindiğine işaret edilen araştırmada, Lübnan Merkez Bankası'nın belirlediği kura göre bahsi geçen meblağın 205 dolara tekabül ettiği, karaborsadaki kura göre ise 38 dolara tekabül ettiğinin altı çizildi.

Araştırmada değerlendirmesine yer verilen BMMYK Lübnan Temsilcisi Mireille Girardi, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunun birkaç yıldan beri kötüleştiğini ifade ederek, "Yeterli ısınma imkanlarına sahip olmayan Suriyeli mülteciler, şu anda Lübnan'da en zor kış mevsimini yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

BM kuruluşlarının hazırladığı araştırmaya göre, Lübnan'da geçen ekim ayından beri gıda ürünlerinin fiyatları yaklaşık yüzde 174 arttı.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Ülkenin resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.

Birleşmiş Milletler, Suriyeli, Mülteci, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Lübnan'daki her 10 Suriyeli mülteci aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor - Son Dakika


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