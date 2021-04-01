BM Lübnan Özel Koordinatörlüğüne Polonyalı diplomat Joanna Wronecka getirildi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörlüğüne, Polonyalı diplomat Joanna Wronecka getirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Wronecka'yı Lübnan Özel Koordinatörlüğüne seçtiğini açıkladı.

Orta Doğu, uluslararası güvenlik ve diplomasi alanında 25 yıl tecrübesi olan Polonyalı diplomat Wronecka, Slovak diplomat Jan Kubis'in yerini alacak.

New York'ta 2017'den bu yana ülkesinin BM Daimi Temsilcisi olan Wronecka, Ürdün, Fas, Mısır, Moritanya ve Sudan'da da büyükelçiliğin yanı sıra diğer diplomatik görevlerde bulundu.