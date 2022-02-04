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BM, Madagaskar'da Batsirai Tayfunu'nun 150 bin kişiyi etkileyebileceğini açıkladı - Son Dakika

BM, Madagaskar'da Batsirai Tayfunu'nun 150 bin kişiyi etkileyebileceğini açıkladı

04.02.2022 15:05
BM, Madagaskar'da Batsirai Tayfunu'nun 150 bin kişiyi etkileyebileceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 17 Ocak'tan bu yana şiddetli yağış ve fırtınaların yer yer etkili olduğu Madagaskar'ı yarın vurması beklenen tayfunun 150 binin üzerinde kişiyi olumsuz etkilemesini beklediklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 17 Ocak'tan bu yana şiddetli yağış ve fırtınaların yer yer etkili olduğu Madagaskar'ı yarın vurması beklenen tayfunun 150 binin üzerinde kişiyi olumsuz etkilemesini beklediklerini bildirdi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında Sözcü Laerke, yarın sabah saatlerinden itibaren ülkenin doğu kıyılarında etki gösterecek Batsirai Tayfunu'nun potansiyel sonuçları ve BM'nin bölgedeki insani yardımlarına değindi.

Laerke, Madagaskar hükümetinin aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan ettiğini hatırlatarak, "2 Şubat'tan itibaren aşırı yağış ve seller nedeniyle 12 bölgede 132 binden fazla kişi evini terk etti." dedi.

Tayfunun toprak kaymasına da yol açmasının öngörüldüğünü belirten Laerke, "Madagaskar Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Ajansının tahminlerine göre yarınki tayfunun yol açacağı toprak kayması ve seller yaklaşık 595 bin kişiyi olumsuz etkileyecek. Ayrıca 150 binin üzerinde kişi daha yerinden edilebilir." ifadesini kullandı.

Laerke, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) tayfunun etkili olacağı bölgelerde insani yardım için ön hazırlıklarını yaptığına dikkati çekerek, "WFP, tayfun sezonu olan Şubat ile Nisan 2022 arasında yaklaşık 67 bin 500 kişiye nakit yardımı yapılması için 1 milyon ABD doları civarında fon ayırdı." diye konuştu.

Ülkedeki sellerin sadece konutları değil, halkın günlük hayatını da şiddetli şekilde etkilediğini vurgulayan Laerke, "Afetin etkili olduğu bölgelerde halkın kısa ve orta vadede gıda güvenliği büyük tehlike altında. Şartları normale döndürmek üzere acil yardım yapılmadığı sürece bu ailelerin durumları daha kötüye gidecektir." şeklinde konuştu.

Ada ülkesi Madagaskar'da 17 Ocak'tan bu yana etkili olan sağanak yağış ve seller nedeniyle en az 58 kişi hayatını kaybetti.

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Birleşmiş Milletler, Madagaskar, Sözcü, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Madagaskar'da Batsirai Tayfunu'nun 150 bin kişiyi etkileyebileceğini açıkladı - Son Dakika


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