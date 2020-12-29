BM, Mali'de devrik Keita'nın istifasına yönelik eylemlerle ilgili raporunu yayımladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), "Mali'de 10-13 Temmuz arasında düzenlenen eylemlerde işlenen insan hakkı ihlalleri" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, söz konusu tarihlerde olanları anlamak için göstericiler, dolaylı ya da doğrudan tanıklar, muhalefet platformu M5-RFP'den isimler, kadın ve gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hastane personeliyle yaklaşık 200 mülakat yapıldığı kaydedildi.

İlgili tarihlerde, 2'si erkek 14 göstericinin başkent Bamako'da güvenlik güçlerince orantısız güç kullanımı sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Raporda, çıkan olaylarda 40 göstericinin yanı sıra 118 güvenlik gücünün de yaralandığı vurgulanırken, 6'sı kadın, 7'si çocuk 200 kişinin de keyfi olarak gözaltına alındığının altı çizildi.

Bu tarihlerde güvenlik güçlerinin yargısız infazlar, keyfi gözaltılar ve orantısız güç kullanımı ile insan haklarını ihlal ettiği ortaya konan raporda, tüm kanıt ve belgelerin adli makamlara sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

MINUSMA Başkanı Mahamat Saleh Annadif de faillerin hakim karşısına çıkarılması için Malili yetkililere, bağımsız, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

Mali'de 29 Mart ve 19 Nisan'da yapılan milletvekili seçiminin geçici sonuçlarına göre seçilemeyen 31 vekilinin kazandığının duyurulması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, haziranda yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş katılımlı protestolar düzenlemişti.

M5 RFP, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi ve başbakanın istifasını istemiş, talepleri karşılanmayınca da sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının akabinde 10,11,12 ve 13 Temmuz'da da sokağa inen göstericiler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Eylemciler, meclis, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmıştı.

Devrik lider İbrahim Boubacar Keita, gösterilerin 2'nci gününde Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyursa da sokaktaki öfke dinmemişti.

Muhalefetin istifasında direndiği Keita, 18 Ağustos'ta düzenlenen askeri darbeyle devrilmişti.