BM, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de askeri cuntaya gözaltına aldıkları Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

MINUSMA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanını ve Başbakan'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Mali'de kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyarmıştı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.