BM, Mali'de ordunun katliam yaptığı iddia edilen köye erişim istiyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, Mali'de ordunun Wagner paralı askerleriyle yüzlerce sivili öldürdüğü iddia edilen köye erişimin "mecburi" olduğunu söyledi.

Wane, Mali konusunda BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bilgilendirdi.

Konuşmasında Mali ordusunun Wagner askerleriyle Moura köyünde sivilleri katlettiği iddialarına değinen Wane, BM unsurlarının bölgeye erişiminin "zorunlu" olduğunun altını çizdi.

Wane, Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) bölgede 3 Nisan'da keşif uçuşu yapabildiğini ancak hala Mali makamlarının bölgede entegre bir misyonun görevlendirilmesine izin vermediğini vurguladı.

Mali'deki Askeri Savcılığın iddialara ilişkin soruşturma başlatmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Wane, Mali makamlarının MINUSMA ile iş birliği yapmasının mecburi olduğunu ifade etti.

Wane, MINUSMA'nın Mali'de yıl başından bu yana keyfi tutuklamalar, kötü muamele, sivilleri hedef alan saldırılar gibi konu başlıklarında 17 soruşturmanın açıldığını da hatırlattı.

Mali ordusu 300 sivili öldürmekle suçlanıyor

Mali ordusu tarafından 1 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.

ABD, Avrupa Birliği ve Fransa da iddialar karşısında endişeli olduklarını bildirerek Mali'deki geçiş hükümetinden tarafsız ve hızlı bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.