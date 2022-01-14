BM, Mali'deki cunta yönetiminden demokrasiye geçişi hızlandırmasını istedi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetiminden demokrasiye geçişi hızlandırmasını istedi.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Mali'de cunta yönetiminin şubatta düzenlenmesi planlanan seçimleri ertelemesinin büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Guterres, Mali'deki yönetimin seçimlerle ilgili makul bir takvim sunmasının oldukça gerekli olduğunu vurguladı.

Mali hükümetiyle seçimlerin ertelenmesi hakkında en yakın zamanda temasa geçmeyi umduğunu söyleyen Guterres, "Mali hükümetinin uzun bir süredir devam eden geçişi hızlandırmak için makul ve kabul edilebilir bir tutum belirlemesine olanak sağlayacak koşulların oluşturulması için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği (AU) ile çalışıyorum." dedi.

Guterres, "ECOWAS yetkilileri, Mali hükümetinin kabul edilebilir bir seçim takvimi sunması ve bu doğrultuda adımlar atması durumunda yaptırımları kademeli olarak kaldırabileceklerini söyledi." ifadesini kullandı.

9 ayda iki darbe

62 yıllık tarihinde 5 kez darbe yaşayan Mali'de Albay Assimi Goita'nın liderliğindeki askeri cunta, 18 Ağustos 2020'de Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirdikten sonra Ulusal Geçiş Konseyi'ni kurmuştu.

Albay Goita, kendi kontrolünde kurulan Konseyde usullere uygun kabine değişikliği yapılmadığını gerekçe göstererek, 24 Mayıs 2021'de tekrar darbe yapmıştı.

Goita, 7 Haziran 2021'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Seçim takvimi tartışmaları

Cunta yönetimi, seçimlerin en kısa sürede yapılacağı sözü vermesine rağmen, şubatta yapılması planlanan seçimleri 5 yıl erteleme kararı almıştı.

Bunun üzerine ECOWAS liderleri 9 Ocak'ta Mali'ye yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

ECOWAS, Mali ile diplomatik ilişkileri askıya alarak bütün sınırları kapatmıştı.