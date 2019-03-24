BM Mali'deki Katliamda Ölü Sayısını 134 Olarak Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ülkesi Mali'de meydana gelen katliamda hayatını kaybedenlerin sayısını 134 olarak açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ülkesi Mali'de meydana gelen katliamda hayatını kaybedenlerin sayısını 134 olarak açıkladı.



Birleşmiş Milletler, dün Batı Afrika ülkelerinden Mali'de yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Açıklamada, Dogon grubu üyesi milislerinin silahlı saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 134 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Görgü tanıkları, geçtiğimiz yılki saldırılar nedeniyle suçlanan etnik Dogon milislerinin Cumartesi günü şafak vaktinde Ogossogou köyüne giderek katliam yaptığını ifade etti.



Hayatta kalanlarla temasta olan Peuhl kabilesi üyeleri, kurbanlar arasında köy şefi ve torunlarının olduğunu açıkladı. - BAMAKO

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