BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
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BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor

02.05.2022 00:12
BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu, yazılı açıklamasında, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin iş birliğinde Mariupol'daki Azovstal tesisinde yaklaşık 2 aydır mahsur kalan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının buradan Zaporizka'ya tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Tahliyeye 29 Nisan'da başlandığı bilgisini paylaşan Abreu, tahliye edilen sivillerin insani yardım ve psikolojik destek aldığını vurguladı.

Abreu, sivillerin güvenliği için şimdiye kadar kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi vermedi.

BM'nin Mariupol dışında da çatışma ortamını terk etmek isteyen siviller için güvenli geçiş koridoru açacağını kaydeden Abreu, bu konuda tüm taraflarla diyalog halinde olduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dünkü açıklamasında Mariupol'daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirmişti.

Zelenskiy, Azovstal'dan fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtmişti.

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Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika


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