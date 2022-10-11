BM Medeniyetler İttifakı "Küresel Diyalog: İnsanlığın Dünyasına Doğru" konferansı sona erdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) ve ONUART Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Küresel Diyalog: İnsanlığın Dünyasına Doğru" konferansı sona erdi.

Dün başlayan konferansın ikinci gününde özel sektör ve kamu kuruluşlarını temsil eden katılımcılar, "Özel Sektörde Yapay Zeka ve İnovasyon" ve "Tek İnsanlık Dünyasına Doğru Siyasi Süreç: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panellerde söz aldı.

Bugünkü panellerde Türkiye'yi temsilen TURKCELL'in Yapay Zeka, Veri Analizi ve Veri Bilimi Direktörü İnanç Çakıroğlu konuştu.

Konferansın kapanış konuşmasını ise UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos gerçekleştirdi.

Konferansın ilk gününde "Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Gelecek İçin Yapay Zeka ile Birlikte Çalışmak ve Birlikte Başarmak" başlıklı sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekanın, tek insanlık noktasında insan zekasıyla buluşturulabileceği bir ortamı konuşmak üzere konferansın gerçekleştiğini belirtti.

Yapay zeka birçok alanı kapsıyor

Mandal, yapay zekanın insan hayatını kolaylaştıran kapsamlı bir teknoloji olduğuna dikkati çekerek, "Teknoloji dediğimizde aklımıza üretim ve ekonomi geliyor fakat yapay zeka, bunun da ötesinde hukuk, eğitim, iletişim, mülteciler, enerji, lojistik, güvenlik, politika, kültür ve şu an yaşanan gıda güvenliği gibi birçok alanı kapsıyor. Yaşadığımız ve yaşıyor olduğumuz birçok güçlük var. Kovid-19'dan çıktık fakat hala etkilerini yaşıyoruz. Bununla beraber gıda, enerji, ulaşım ve dünya ekonomilerinin nasıl değişeceği gibi birçok başlık, ya zorunluluk olarak ya da toplumsal farkındalık kapsamında gündeme alınıyor. Bu konularda çözüm üretme noktası teknolojidir ve yapay zeka da teknolojinin başında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Konferansta Türkiye ve İspanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yapay zeka alanında yapılan çalışmaların masaya yatırıldığını vurgulayan Mandal, "2021 yılında Türkiye'de yapay zeka strateji belgemizi yayınladık. Bu kapsamda Türkiye'de 2025 yılına kadar yapay zeka alanında 50 bin istihdam planlanıyor. Gayrisafi yurt içi hasılamızın en az yüzde 5'inin yapay zeka odaklı kazanılması hedefleniyor." bilgisini paylaştı.

Mandal, bu hedeflerin Ar-Ge ve yeniliklerle gerçekleşebileceğine dikkati çekerek, insan kaynağının da bu yolda önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, yapay zekayı takip etmede öncü"

Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde UNAOC'un önemli bir rol oynadığını belirten Mandal, şöyle konuştu:

"Toplantılarda Türkiye olarak bu konudaki farkındalığımızı, örgütsel yapılanmamızı, planlanmamızı ve gelecek odaklı neleri yapacağımızı paylaşmaya çalıştık. Hem kamu hem özel sektör olarak anlamlı bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Bu konferansların 2023'te de devam etmesi gerektiğini belirttik. Türkiye, yapay zekayı takip eden bir ülke noktasından daha çok bu konuda öncü ve belirleyicidir. Elimizde ne kadar çok veri varsa, bugünün ve geleceğin sorunlarına o kadar çözüm oluşturabiliriz. Tüm ülkelerin bu konudaki ortak sorunlarının ortak kazanıma daha hızlı dönüşebilmesi için buradaki verilerin açıklığı, şeffaflığı, ortak kullanımı gereklidir."

Mandal, bugünün ve geleceğin küresel zorluklarının üstesinden gelmek için dünyanın iş yapma yöntemini değiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı ve en uygun yöntemin, "birlikte iş yapmak" olacağını kaydetti.