BM Medeniyetler İttifakı'nın Cenevre Ofisi törenle açıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'na (UNAOC) siyasi ve finansal katkılarını sürdüreceğini bildirdi.

UNAOC'un Cenevre'deki ofisinin açılış töreninde, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan hazır bulundu.

Açılışın ardından BM İnsan Hakları Konseyi oturumlarının yapıldığı "İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı Odası'nda, ünlü Alman tenor Jonas Kaufmann, "Bir İnsanlık (One Humanity)" isimli bir konser verdi.

Konser öncesi söz alan Bakan Çavuşoğlu, konserin verileceği salonun tavanında yer alan ve sanatçı Miquel Barcelo'nun tasarladığı heykel çalışmasına işaret ederek, "Bu çalışmadaki renkler, oturduğunuz yere göre farklı gözüküyor. Bu çalışma, farklı bakış açılarına saygı duymanın önemine vurgu yapıyor. 2008'de bu sanatsal çalışmanın yapılıp odanın isminin 'İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı Odası' olarak değiştirilmesi, İttifakımız için bir dönüm noktasıydı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, UNAOC'un bugün daha güçlü bir bünye olduğunu vurgulayarak, UNAOC'un İstanbul'da Bölgesel Ofis açılması konusunda Yüksek Temsilci Moratinos ile anlaşmaya varıldığını da duyurdu.

Irkçılık ve İslam karşıtlığı artışta

Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığının artışta olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Birbirimizle daha bağlantılı oldukça birbirimizden daha çok korkar olduk." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008'de BM'nin Cenevre Ofisi'nde yaptığı konuşmasındaki, "Sermaye, bilgi ve değerler bugün nasıl küreselleştiyse nefret, korku ve tahammülsüzlük de aynı şekilde küreselleşti. Aldığımız tedbirleri etkili bir şekilde faaliyete geçirirsek, Medeniyetler İttifakı 21. yüzyılın barış projesi olabilir." sözlerini anımsattı.

UNAOC'un amaçlarına ulaşmak üzere yolunun uzun olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İttifak'a siyasi ve finansal katkılarımızı sürdüreceğiz. Herkesi, özellikle Dostluk Grubu'nu bu şekilde davranmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konsere, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin ve yabancı misyon şefleri de katıldı.

Medeniyetler İttifakı

Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.

Merkezi New York'ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.