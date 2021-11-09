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BM Medeniyetler İttifakı'nın Cenevre Ofisi törenle açıldı - Son Dakika

BM Medeniyetler İttifakı'nın Cenevre Ofisi törenle açıldı

09.11.2021 00:16
BM Medeniyetler İttifakı'nın Cenevre Ofisi törenle açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi, düzenlenen törenle açıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi, düzenlenen törenle açıldı.

Törenin ardından düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in katıldığı Bir İnsanlık (One Humanity) konserinin açılış konuşmasını, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya yaptı.

Daha sonra söz alan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, ülkesinin Medeniyetler İttifakı'na desteğini sürdürmekte karalı olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barış temalı gündemine dikkati çeken Bakan Albares, "Bu insani ve asil hedefi gerçekleştirmek için ortaklarımızla her faaliyetimizde iş birliğini sürdüreceğiz." dedi.

Albares, "Daha barışçıl bir dünya inşa etme arzumuz mümkündür. Bunun gerçekleştireceğimize dair bize güvenin." açıklamasında bulundu.

Bu açılışın ittifak için olağanüstü bir gün olduğunu belirten UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos, "Bir saat önce bu girişimin öncüleri Türkiye ve İspanya'da yetkililerin katılımıyla Cenevre ofisimizi açtık. Yeni maceralara doğru yolculuğa çıkmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Moratinos, "New York'tan sonra Cenevre'de faaliyet gösterecek olan İttifak, burada kuracağı ilişkiler ve iş birlikleriyle üzerine düşen vazifeleri daha iyi yerine getirebilecektir." ifadesini kullandı.

Medeniyetler İttifakı

Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.

Merkezi New York'ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Antonio Guterres, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Medeniyetler İttifakı'nın Cenevre Ofisi törenle açıldı - Son Dakika


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