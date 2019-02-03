Son Dakika Haberleri: BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'ye Geliyor

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'ye Geliyor

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın Yüksek Temsilci Moratinos ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş-sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimi kapsamında önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi. 

Haber:  ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:46 Kaynak: DHA

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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