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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos Türkiye'ye geliyor

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos Türkiye'ye geliyor, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Sayın Bakanımızın davetine icabetle XI. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 7-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yüksek Temsilci Moratinos, Konferans kapsamında düzenlenecek "Yükselen Popülizm ve Irkçılık" başlıklı panele konuşmacı olarak iştirak edecek ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA
Miguel Angel Moratinos, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
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