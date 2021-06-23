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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı - Son Dakika

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı

23.06.2021 11:51

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, nefret söylemi, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığına dair bir virüsün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi yayıldığını belirterek "Bu yeni gerçekliğe karşı en iyi savaş, en iyi aşı;

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, nefret söylemi, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığına dair bir virüsün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi yayıldığını belirterek "Bu yeni gerçekliğe karşı en iyi savaş, en iyi aşı; kültürleri, dinleri, etnik kökenleri, durumları ne olursa olsun insanları bir araya getirmektir." dedi.

Moratinos, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle Antalya'da bulunduğu sırada AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'nin harika bir girişim olduğunu dile getiren Moratinos, kültür ve medeniyetin kavşağı olan Antalya'da düzenlenen bu foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moratinos, "Tarih ve coğrafyasıyla Antalya bugünün ve geleceğin diplomasisinin merkezinde yer alıyor. Meslektaşlarla ve diplomasinin ana aktörleriyle görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunan bu foruma davet edilmenin bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Forum sırasında birçok ikili görüşme yapma imkanı bulduğunu da vurgulayan Moratinos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara yönelik verdiği davette de birçok dışişleri bakanı, sivil toplum yetkilisi ve özel sektör temsilcisiyle bir araya gelme ve bugünün gerçeklerinin ardında neler yattığını ele alma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Moratinos, bugünün diplomasisinin geçmişte olduğundan çok daha kapsamlı bir kavram olduğunu da kaydetti.

"Türkiye'nin BM Medeniyetler İttifakı'na katkısı kesinlikle vazgeçilmezdir"

Türkiye ve İspanya'nın 2005'te başlattığı, BM Genel Sekreteri tarafından benimsenerek bir BM girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı'na Türkiye'nin katkısını değerlendiren Moratinos, "Türkiye'nin BM Medeniyetler İttifakı'na katkısı kesinlikle vazgeçilmezdir." şeklinde konuştu.

Moratinos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye, sadece İspanya'yla eş başkanlığı yürüttüğü için değil, İttifak'a bugün her zamankinden çok daha fazla bağlılık gösterdiği için şükranlarını sunduğunu belirtti.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, şöyle devam etti:

"Türkiye ile İspanya'nın ne kadar vizyoner olduğu ortaya çıktı. İki ülke yakın gelecekte neler olacağını öngörmüştü. Dolayısıyla 15 yıl önce İttifak'a ihtiyaç duyulduysa, bugün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü farklı kültürler ve dinler arasındaki ters düşmelerin nasıl krizlere ve çatışmalara yol açabileceğini gördük. Bunları ancak BM Medeniyetler İttifakı'nın bir aracı olan diplomasiyle çözebiliriz."

"En iyi aşı insanları bir araya getirmek"

Moratinos, nefret söylemi, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığıyla mücadeleye ilişkin ise yeni tip koronavirüs sürecinden çıkarılması gereken dersleri işaret etti.

Salgını "Büyük bir şok, bir tsunami" diye niteleyen Moratinos, virüsün sağlığın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı da etkilediğine dikkati çekti.

Moratinos, şunları kaydetti:

"Bunun yanında nefret, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, antisemitizm virüsü bize daha da fazla bulaştı. Dolayısıyla Kovid-19 krizi ekonomik veya finansal bir kriz değildir. Bu bir insani krizdir. İnsanlığın bu yeni krizler karşısında ayaklanması gerekir. ve bu yeni gerçekliğe karşı en iyi savaş, en iyi aşı; kültürleri, dinleri, etnik kökenleri, durumları ne olursa olsun insanları bir araya getirmektir."

ADF'de "İnsanlık uyanmalı çünkü bizi insan yapan değerler, insanlık tehlikede." mesajı verdiğini anlatan Moratinos, "Robot değil, insanız. Her birimizin farklılığını, çeşitliliğini kabul ederek birlikte yaşamak zorundayız." diye konuştu.

BM Medeniyetler İttifakı

Medeniyetler İttifakı, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmıştı.

Daha sonra BM girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının, çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı

Birleşmiş Milletler, Irkçılık, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan nefret ve düşmanlığa karşı birleşme çağrısı - Son Dakika


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