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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi - Son Dakika

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi

09.11.2021 14:31

BAYRAM ALTUĞ/ÖMER FARUK YILDIZ - Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Türkiye'nin muazzam bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, kendi bölgesinde son derece öne çıkan bir aktör." dedi.

BAYRAM ALTUĞ/ÖMER FARUK YILDIZ - Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Türkiye'nin muazzam bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, kendi bölgesinde son derece öne çıkan bir aktör." dedi.

UNAOC Cenevre Ofisi, dün gece düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos ile BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya da katıldı.

Yüksek Temsilci Moratinos ve törende "Bir İnsanlık (One Humanity)" adıyla konser veren Alman tenor Jonas Kaufmann, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Moratinos, UNAOC Cenevre Ofisi'nin açılış amacına ilişkin, "Merkezimiz New York'ta fakat biz Avrupa ve Orta Doğu'ya daha yakın olmak, bu bölgelerdeki faaliyetlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda antisemitizm ve İslamofobi ile savaşmalı, özellikle Avrupa'da neler olup bittiğini anlamalıyız. Cenevre'deki ofisimiz de bu doğrultuda farklı kültür ve dinlerden temsilcileri konferanslar ve yuvarlak masa toplantılarında bir araya getireceğimiz bir ortam olacak. BM üyesi ülkeler ve BM'ye bağlı kuruluşlarla iş birliğimizi daha görünür hale getirmek istiyoruz." dedi.

Ofisin açılışına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İspanya hükümetine teşekkür eden Moratinos, açılışın ardından "Bir İnsanlık" konulu kampanya başlatacaklarını aktardı. Moratinos, "Bu kampanya, evrenimizi koruyabilmek için insanlığı kurtarmak gerektiğini öğütlüyor." diye konuştu.

Moratinos, 2005'te kurulan Medeniyetler İttifakı'nın ana destekçilerinden birinin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin son derece aktif bir role sahip olduğunu vurgulayan Moratinos, "Latin Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya dünyanın her yerinde 'daha iyi bir dünya yaratabiliriz' gündemi üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı'ndaki rolüne ilişkin övgüde bulunan Moratinos, Türkiye ve İspanya'nın bu konuda çok destekleyici olduğunu vurguladı.

İki ülkenin de Akdeniz'e kıyısı olan muazzam geçmişe sahip ülkeler olduğuna işaret eden Moratinos, "Farklı kültür ve medeniyetlerin bir araya geldiği yer olma potansiyelimiz çok yüksek. Türkiye kendi bölgesinde son derece öne çıkan bir aktör. Türkiye ve İspanya, Doğu ile Batı arasında köprü konumunda. Bu iki ülke, çabalarını bir araya getirip birlikte yaşamak zorunda olduğumuz mesajını tüm dünyaya yayabilir." şeklinde konuştu.

Moratinos, Medeniyetler İttifakı'nın İslamofobi ile mücadelesine de değinerek, şunları kaydetti:

"İslamofobi ile farklı boyutlarda mücadele ediyoruz. Bunlardan bir tanesi gençlik, medya ve göç alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte çalışarak yaptığımız önleyici diplomasi. Bu kapsamda kültürel ve dini çatışmalarda ara buluculuk yapmaya çalışıyoruz. Türkiye, dünyadaki çatışmalara ara buluculuk edecek diplomat ve uzmanlar yetiştirmek için İstanbul'da bir ara buluculuk merkezi açılmasını teklif ediyor. Her türlü ayrımcılığın önüne geçmek üzere karşılıklı diyaloglar kurmaya çalışıyoruz. Bunu sağlamak için İslamofobi ile kesinlikle mücadele etmemiz gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" söylemine katıldığını ve BM'de reform yapılması gerektiğini belirten Moratinos, "Tabii ki bu konuda Genel Sekreter de üye ülkelerin ilgili taleplerini ele alıyor. BM'nin kuruluşunun üzerinden 76 yıl geçti ve Genel Sekreter, bu konuda yeni bir ortak vizyon hazırlanması teklifinde bulundu. Üye ülkeler ve ajanslarla birlikte Eylül 2023'te Geleceğin Zirvesi kapsamında, çok yönlülük doğrultusunda BM'ye yeni bir şekillendirme yapabiliriz. Umarım üye ülkeler de bu gündemi destekleyecektir." şeklinde konuştu.

"İklim değişikliğini durdurmak için varılan anlaşmaları destekliyorum"

Medeniyetler İttifakı'nın açılışında konser veren Alman tenor Jonas Kaufmann ise konserin amacına ilişkin, "One Humanity kapsamında tanınmış ünlüler, tüm dünyanın bir insanlık altında birleşmesi gerektiği mesajını verecek. Sanatımla bütün dünyayı dolaşan biri olarak müziğin, herkesin anlayabildiği uluslararası bir dil olduğunu söyleyebilirim. İnsanlık olarak tek bir çatı altındayız ve bundan kaçamayız. Ayrıca dünyamız tehlike altındayken savaşmanın hiçbir mantığı yok. Bu yüzden iklim değişikliğini durdurmak için varılan anlaşmaları destekliyorum." dedi.

Kaufmann, Türkiye'de konser vermeyi çok istediğini belirterek, "Şimdiye kadar Türkiye'de hiç konser vermedim fakat birçok Türk arkadaşım var. Eminim bir gün Türkiye'de performans sergileme imkanı bulurum." şeklinde konuştu.

Müziğin en güzel yönlerinden birinin duyguları hareket ettirmek olduğunun altını çizen Kaufmann, şunları kaydetti:

"Müzik bana göre herkesin gönlünü açan ve insanın duygularına erişen uluslararası bir anahtardır. Müziğin insana yaşattığı duygu yoğunluğu kelimelere sığamayacak büyüklüktedir. Müzik aynı zamanda size dünyayı değiştirmek ve daha açık fikirli olabilme imkanını tanır. Bu yüzden duygulara hitap etmek, asıl hedefim olacak."

Medeniyetler İttifakı

Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.

Merkezi New York'ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye'nin bölgesinde öne çıktığını söyledi - Son Dakika
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