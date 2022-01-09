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BM, milyonlarca Yemenlinin "dolaşım özgürlüğünün kısıtlandığını" açıkladı - Son Dakika

BM, milyonlarca Yemenlinin "dolaşım özgürlüğünün kısıtlandığını" açıkladı

09.01.2022 20:38
BM, milyonlarca Yemenlinin "dolaşım özgürlüğünün kısıtlandığını" açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca Yemenlinin dolaşım özgürlüğünün ciddi biçimde kısıtlandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca Yemenlinin dolaşım özgürlüğünün ciddi biçimde kısıtlandığını bildirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden, ülkedeki iç savaşın Yemen halkına etkisine ilişkin bir rapor yayımlandı.

Raporda, "Yemen'i 7 yıldan fazla bir süredir kasıp kavuran iç savaş, binlerce sivilin ölümüne ve yerinden edilmesinin yanı sıra altyapı, devlet kurumları ve sosyal yapı ve ekonomide yıkıma sebep oldu." ifadeleri kullanıldı.

Yemenlilerin gündelik hayatında maaşlarının ödenmemesi ve para birimindeki değer kaybı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanan raporda, "Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimdeki sıkıntıların yanında dolaşım özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar mevcut." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, kısıtlamaların milyonlarca Yemenliyi etkilediği, halkın daha uzun, asfaltsız ve güvenliği olmayan yolları kullanmaya mecbur kaldığı belirtilerek, bu yolları kesen silahlı grupların insan hakları ihlalleri yaptığı bilgisi verildi.

Yemen'deki insani kriz

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, milyonlarca Yemenlinin 'dolaşım özgürlüğünün kısıtlandığını' açıkladı - Son Dakika


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