Son Dakika Haberleri: BM, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine...
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BM, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine...

1 saat önce

BM, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.

BM, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine..., System.String[]

BM, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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