BM Misyonundan Yemenli taraflara Hudeyde'deki sivilleri koruma çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen hükümeti ile Husilere, Hudeyde kentindeki sivilleri koruma çağrısı yaptı.

UNMHA'dan yapılan yazılı açıklamada, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılardaki can kayıplarından endişe duyulduğu belirtildi.

Misyon, hükümet ve Husileri, uluslararası insani hukuk gereğince sivilleri koruma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Açıklamada, son olarak 16 Mayıs'ta Ed-Dureyhimi ilçesine bağlı Et-Taif bölgesinde bir lokantanın insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğu ve bu saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5'inin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Taiz kentine bağlı Makbene ilçesi Kaymakamı Hamid el-Halidi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkı, Husilerin bölgedeki camilerden birini mezhep temelli sloganlarını yaymada kullanmasına izin vermediği için taraflar arasında sürtüşme yaşandığını söyledi.

Halidi olayın büyümesi üzerine Husilerin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldüğünü, 1 çocuğun yaralandığını dile getirdi.

Yemen ordusu 16 Mayıs Pazar günü Husileri, İHA ile Taid bölgesindeki lokantayı vurmakla suçlamış, Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

UNMHA, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'nın ardından BM'nin 2452 sayılı kararı doğrultusunda kurulmuştu.