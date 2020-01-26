BM, Mitiga Havalimanı'nın vurulmasını şiddetle kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, Mitiga Havalimanı'nın vurulmasını şiddetle kınadı - Son Dakika

BM, Mitiga Havalimanı'nın vurulmasını şiddetle kınadı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

BM, Mitiga Havalimanı'nın vurulmasını şiddetle kınadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Libya Özel Temsilciliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresine düzenlenen ve iki sivilin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivillerin kullandığı tek havayolu konumundaki Mitiga Havalimanı'nın sık sık hedef alınmasının iki milyonluk Trablus halkının seyahat hakkından mahrum bırakılması anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir ifade yer almadı.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün başkentteki Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivilin öldüğünü, 5 Libyalının da yaralandığını açıklamıştı.

Füze saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'na iniş yapmak isteyen Libya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş güzergahını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkes çağrısının yer aldığı Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinden sonraki saatlerde ateşkese yönelik ihlallere başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı
Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 05:50:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, Mitiga Havalimanı'nın vurulmasını şiddetle kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]