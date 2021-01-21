BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 565 bin kişi evini terk etti - Son Dakika

BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 565 bin kişi evini terk etti

21.01.2021 00:53
BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 565 bin kişi evini terk etti, System.String[]

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 565 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 565 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörlüğünün yayımladığı açıklamada, Mozambik'in kuzeyinde Cabo Delgado bölgesindeki çatışmaların neden olduğu insani krizden derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cabo Delgado'daki çatışmalar nedeniyle 565 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Cabo Delgado'da çatışmaların arttığı ve insani durumun kötüleştiğinin altı çizilirken, bölgedeki insanların tamamen insani yardıma muhtaç hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgedeki altyapı ve güvenlik sorunlarıyla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da bölgedeki insani krizi daha sıkıntılı hale getiriyor." değerlendirmesi yapıldı.

Yardım kuruluşları ise Mozambik'in kuzeyindeki insani krizle mücadele etmek için 2021'de 254 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 1,3 milyon kişinin güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler, Hint Okyanusu, Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 565 bin kişi evini terk etti - Son Dakika


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