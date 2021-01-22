BM: Mozambik'teki Eloise fırtınası yarın kasırgaya dönüşebilir - Son Dakika

BM: Mozambik'teki Eloise fırtınası yarın kasırgaya dönüşebilir

22.01.2021 22:41
BM: Mozambik'teki Eloise fırtınası yarın kasırgaya dönüşebilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), "Mozambik'in doğusunda başlayan Eloise tropik fırtınasının yarın kasırgaya dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), " Mozambik'in doğusunda başlayan Eloise tropik fırtınasının yarın kasırgaya dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, Madagaskar'dan başlayarak Mozambik Kanalı'na giriş yapan fırtınanın yarın kasırgaya dönüşebileceği ve ülkenin orta bölgelerinde etkili olabileceği belirtildi. Fırtınanın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusu, Zimbabve'nin güneyi ve Botsvana'nın doğusunda da etkisini hissettirebileceği kaydedildi.

Mozambik, halihazırda onlarca kişinin ölümüne yol açan fırtına nedeniyle iç hat seferlerinin çoğunu durdurdu.

Ülkede 2019'da meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, Madagaskar, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Mozambik'teki Eloise fırtınası yarın kasırgaya dönüşebilir - Son Dakika


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