BM, mülteciler konusunda hassaslık istedi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, " Suriye'nin kuzeyindeki yüz binlerce sivil şimdi zarar görüyor. Sivillerin ve sivil altyapının hedef olmamalıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmanın artmasından endişe duyduklarını belirterek savaştan kaçmak ve güven bölge aramak için on binlerce sivilin harekete geçtiğini söyledi.

Grandi, BM Mülteci Dairesinin, herkesi yardım kuruluşlarına erişim sağlamak da dahil olmak üzere Uluslararası İnsancıl Hukuka uymaya davet etti. İkametlerinden uzaklaşmış olan kişilere ulaşabilmek ve gerektiğinde onlara yardım edebilmek için sınırsız insani erişime sahip olma aciliyetini bulunduğuna vurgu yapan Grandi, "İnsani yardım kuruluşları Suriye'deki kritik çalışmalarını sürdürmeye devam etmelidir. BMMYK, herhangi bir mültecinin Suriye'ye geri gönderilmesinin gönüllü, onurlu ve geri dönüşün güvenli olduğu bir zamanda olması gerektiği yönündeki tutumunu yinelemektedir. Ne zaman geri dönmek isteyeceklerine karar vermek mültecilere kalmıştır. Sekiz yıllık ihtilaftan sonra Suriye, bölgede 5.6 milyon Suriyeli yaşayan mülteci krizi ile dünyadaki en büyük mülteci krizi olmaya devam ediyor. Türkiye 3,6 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor ve bu da onu dünyadaki en iyi mülteci ülke yapıyor. BM tahminlerine göre Suriye'de 6,2 milyondan fazla kişi yer değiştirdi. BMMYK, 2011'deki krizin başından beri Suriyeli mültecileri, ülke içinde yerlerinden olmuş kişileri ve ev sahibi ülkeleri desteklemektedir. İhtiyacı olanlara, çoğunlukla kadınlar ve çocuklar için hayat kurtarıcı koruma ve yardım sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)