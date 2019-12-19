BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü - Son Dakika

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum. Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:03 Kaynak: AA
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