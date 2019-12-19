BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü - Son Dakika

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:03 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum. Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.
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