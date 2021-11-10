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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den AB'ye göçmen politikası eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den AB'ye göçmen politikası eleştirisi Açıklaması

10.11.2021 18:19
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den AB'ye göçmen politikası eleştirisi Açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikasını eleştirerek, "Hukukun üstünlüğüne dayalı bir birlik olan AB, daha iyisini yapmalı, yapabilir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikasını eleştirerek, "Hukukun üstünlüğüne dayalı bir birlik olan AB, daha iyisini yapmalı, yapabilir." dedi.

Grandi, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etti.

"Hiç kimse şiddete veya zulme maruz kalmak için mülteci olmayı seçmez." diyen Grandi, BMMYK'nin 82 milyondan fazla mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiyle çalıştığını ve bunların yaklaşık yüzde 90'ının Avrupa'da veya müreffeh ülkelerde değil, çatışma ve kriz bölgelerinin sınırındaki düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunduğuna dikkati çekti.

Grandi, milyonlarca mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş insandan birçoğunun, evlerine dönmek istediğini ancak güvenlik endişeleri nedeniyle dönemediğini vurgulayarak, Türkiye, Ürdün, Irak, Mısır ve Lübnan gibi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek vermekte tereddüt edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan

Grandi, Afganistan'daki insani krizin kış aylarından önce çözülmesinin önemine işaret ederek, "Ancak uluslararası toplum, temel hizmetlerin ve finansal likiditenin tamamen çökmesini önlemenin yollarını bulamazsa, ülkede mevcut 39 milyon Afgan'ın yalnızca acı çekmesinden değil, aynı zamanda potansiyel olarak büyük ölçekli ve Avrupa da dahil olmak üzere küresel sonuçları olacak bir göçe yol açacağından korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'ye eleştiri ve Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizi

"Ancak bildiğiniz gibi küresel liderlik evde başlar ve Avrupa'nın sığınma konusunda çizdiği son tablo ne yazık ki karışıktır." diyen Grandi, Belarus ile Polonya sınırdaki duruma acil çözüm bulunması gerektiğini anımsattı.

Grandi, şunları kaydetti:

"Ancak Avrupa'daki daha geniş resme bakıldığında bu zorluklar, bazı yerlerde gördüğümüz düşüncesiz tepkileri, yabancı düşmanlığı söylemini, duvarları ve dikenli telleri, mültecilerin ve göçmenlerin dövülmesini, soyarak nehirlere atmayı, denizde boğulmaya terk etmeyi içeren geri itmeleri ve diğer devletlere ödeme yaparak sığınma yükümlülüklerinden kaçma girişimlerini haklı çıkarmaz."

AB'nin sığınma sistemini sağlamlaştırması, insani yardım ve kalkınma desteği sağlaması gerektiğine işaret eden Grandi, "Ancak Avrupa sınırlarına ulaşan korunmaya muhtaç insanlar olmaya devam edecek. Onları hem etkili hem de ilkeli bir şekilde almak AB'nin yükümlülüğüdür." dedi.

Grandi, "Hukukun üstünlüğüne dayalı bir birlik olan AB, daha iyisini yapmalı, yapabilir". dedi.

Etiyopya iç savaşı

Etiyopya'da bir yıldır süren iç savaşa değinen Grandi, "Tüm ülkenin parçalanması artık gerçek bir risk ve Afrika Boynuzu'nda istikrarsızlaştırıcı sonuçlar neticesinde ülke içinde ve dışında daha fazla yerinden edilme olasılığı da aynı şekilde. Bölgede kıtada ve ötesinde nesiller boyu hissedilecek sonuçları olacak krizi önlemek istiyorsak, AB barışı sağlama çabalarına daha güçlü destek vermelidir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den AB'ye göçmen politikası eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den AB'ye göçmen politikası eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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