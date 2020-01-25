BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den İdlib ve Libya çağrısı - DAVOS - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'nin İdlib ili ve Libya'da sivillere insani yardım ulaştırmakta çok zorlandıklarını vurgulayarak, uluslararası topluma her iki ülkede de "çatışmak yerine siyasi bir çözüm bulması" çağrısında bulundu.

50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için Davos'ta bulunan Grandi, İdlib ve Libya'daki insani duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"İdlib'de insani durum ve (sivillerin) hızla yerinden edilmesinden oldukça endişeliyiz." diyen Grandi, 9 yıldır devam eden Suriye iç savaşında İdlib'deki durumun sürekli yaşandığına dikkati çekti.

Grandi, "Bizim pozisyonumuz net. Suriye'deki bu en son çatışma bölgesinde siyasi bir çözüm ve barışçıl bir yol bulunmalı. Böylelikle çaresizlik içinde yerinden edilen insanlar evlerine geri dönebilir." dedi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son aylarda İdlib'de sivillere yönelik yoğun saldırıları sonrası Türkiye sınırına kaçmak zorunda kalan yüzbinlerce sivile yönelik insani operasyonlarına da değinen Grandi, şöyle konuştu:

"Bölgedeki ortaklarımızla ve başka yollardan insani yardımlar da yapmaya çalışıyoruz. Ama bölgeye ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Çatışma varsa bu her zaman zor. Özellikle Suriye savaşında. Tekrar ediyorum, buna artık bir çözüm bulunmalı. Bu sahneleri 9 yıllık savaş boyunca tekrar tekrar gördük."

Türkiye'ye övgü

Grandi, Türkiye'nin Suriyeli sivillere yönelik politikasına övgüde bulunarak, "Suriye'deki çatışmalardan sığınacak ve güvenli bir yer arayan siviller için Türkiye elbette çok cömert bir ev sahibi. Fakat bu yükün ağır olduğunu kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye genelindeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir çıkış yolunun bulunması gerektiğinin altını çizen Grandi, "Devletlerin bir araya gelmesiyle diyalog halinde siyasi bir çözüm bulunmadan insani durum çözüme kavuşturulamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Grandi, İdlib'de çatışma ve şiddetin devam etmesinden dolayı Türkiye sınırındaki sivillerin tekrar İdlib'e dönmesinin zor olduğunu söyledi. Grandi, bununla beraber çatışmaların sona ermesi durumunda sivillerin evlerine dönmesinin en iyi çözüm olduğuna işaret etti.

"Libya bizim için en zor yerlerden biri"

Libya'nın başkenti Trablus ve ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki diğer kentlerde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırılarılarıyla ilgili soruya ise Grandi, "Bir insani yardım kuruluşu olarak Libya bizim için zor yerlerden biri." yanıtını verdi.

Grandi, Libya'daki çatışmaların da tıpkı Suriye'deki gibi "bitecek gibi görünmediğine" dikkati çekti.

Libya'daki çatışmaların başta Libya halkını olumsuz etkilediğini, geçen yıl 300 bin sivilin yerinden edildiğini aktaran Grandi, ayrıca Afrika ve Orta Doğu'dan Libya'ya çalışmak için gelenlerin de kapana kısıldığına vurgu yaptı.

"Sürecin yavaş olduğunu biliyoruz"

Grandi, "Yeniden tekrar ediyorum. Siyasi bir çözüm bulunmadığı sürece onlara yardım etmemiz çok zor." dedi.

Geçen hafta sonu Berlin Konferansı'nı yakından takip ettikleri bilgisini paylaşan Grandi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm liderler oradaydı. Ama sürecin yavaş olduğunu biliyoruz. Uluslararası toplumun Libya'daki birileri aracılığıyla birbirleriyle savaşmak yerine, bir araya gelerek çözüm bulmasını umuyoruz." dedi.

Filippo Grandi, Libya'da bir çözüm bulunamaması halinde öncelikle Libya halkı ve buradaki sığınmacı ve mültecilerin olumsuz etkilenmeye devam edeceği, sonrasında da tüm bölgenin risk altında olacağını sözlerine ekledi.