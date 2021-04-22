BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu - Son Dakika

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) binlerce kişinin göç etmesine neden olan şiddet olaylarına çözüm bulunması çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) binlerce kişinin göç etmesine neden olan şiddet olaylarına çözüm bulunması çağrısında bulundu. Grandi, AA muhabirine açıklamasında, temaslarda bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yer alan Yakoma bölgesinde yaşanan olayları uluslararası topluma yansıtmak amacıyla buraya geldiğini belirterek, OAC'nin Kaga-Bandoro bölgesindeki çatışmalardan kaçan 100 bin kişinin sınıra komşu Yakoma'ya sığındığını ifade etti. OAC'de binlerce kişinin göç etmesine neden olan şiddet olayları ve istikrarsızlığın sona ermesi için uluslararası toplumun imkanlarını sonuna kadar kullanması gerektiğini vurgulayan Grandi, siyasi anlamda ciddi reformların yapılmasının güvensizlik ortamını ortadan kaldırabileceğini söyledi. Öte yandan Yakoma'ya sığınanlardan Fidele, OAC'den kaçış sırasında Ubangi Nehri'ni geçerken oğlunun boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, 2013'ten bu yana yaklaşık 175 bin göçmen OAC'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındı. OAC'de 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

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